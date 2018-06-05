Камера сняла нападение полуголого россиянина на монахинь

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Пьяный мужчина напал на монахинь Свято-Елисаветинского женского монастыря в Калининградской области. Об этом во вторник, 5 июня, сообщил Следственный комитет в ТамТам-канале. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения, установленной на территории обители. Запись опубликована на YouTube-канале ведомства.

Монахини попытались скрутить хулигана, им на подмогу подоспел полицейский. Дебошир бросил в участкового картину и ударил его ногой.‬‪ Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

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