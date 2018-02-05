Пьяная москвичка пришла в больницу с пулей в голове

В столичную больницу обратилась девушка с застрявшей во лбу пулей. Потерпевшая сообщила полицейским, что стала жертвой разбойного нападения. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Ночью 3 февраля в полицию поступила информация о том, что у одного из домов на Новосибирской улице на 21-летнюю девушку напал неизвестный в маске. «Угрожая потерпевшей пистолетом, мужчина потребовал отдать ему деньги, но девушка отказалась. Тогда преступник выстрелил ей в голову и скрылся, ничего не взяв. У потерпевшей хватило сил самостоятельно добраться до больницы. Там врачи поставили ей диагноз: "инородный предмет в лобной области"», — сказал источник.

Он отметил, что врачи извлекли пулю, после чего девушка в состоянии легкого алкогольного опьянения пришла в полицию. После написания заявления она покинула отдел полиции, пояснив, что дома ее ждет маленький ребенок. Возбуждено уголовное дело о разбое, ведется следствие.

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