Раненый в сердце петербуржец прибежал в поликлинику в трусах и тапках

Житель Санкт-Петербурга получил удар ножом в область сердца от пьяного соседа, но сумел самостоятельно добраться до поликлиники. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает «Фонтанка.ру».

Пациент прибежал в трусах и тапочках в поликлинику в Калининском районе на улице Комсомола, дом 16 около 11:00 30 ноября; мужчина кричал, что ранен в сердце, а на его голой груди действительно были видны следы крови. Его увезли в больницу и вызвали полицию.

«Оперативники выяснили, что пострадавший живет на той же улице Комсомола, всего в нескольких минутах от поликлиники, близость которой, по всей видимости, спасла его жизнь. Соседи рассказали, что раненый ведет антиобщественный образ жизни и часто приводит сомнительных гостей. Один из таких делит с ним жилплощадь», — говорится в сообщении.

Неравнодушные люди накануне заметили 53-летнего неоднократно судимого квартиранта потерпевшего у ближайшего кафе-шавермы. Мужчина был сильно пьян, ему помогли ему вернуться домой. До хозяина жилья дозвониться не удалось, поэтому его приятеля оставили под дверью.

«Следователи полагают, что домой жилец все-таки попал и, по всей видимости, дальше пил уже с приятелем, пока взаимное непонимание не заставило его схватиться за нож. По предварительной версии, он целился в сердце, но не попал из-за помутившегося сознания и по той же причине дал своей жертве сбежать», — отмечает издание.

По факту произошедшего следователи возбудили дело о покушении на убийство. Подозреваемый задержан на двое суток.