Москвич с шилом набросился на пенсионерку

Следком / Telegram

В Москве задержали 25-летнего мужчину, беспричинно набросившегося с шилом на 70-летнюю женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления СК Юлия Иванова.

Инцидент произошел ночью 17 мая. Видео нападения опубликовано в Telegram-канале Следственного комитета.

«Вблизи жилых домов по улице Борисовские Пруды подозреваемый беспричинно начал избивать проходящую мимо 70-летнюю женщину, а после нанес ей не менее двух ударов шилом в область головы и скрылся», — сказала Иванова.

Напавший оказался местным жителем.

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Ход расследования контролирует руководитель ГСУ СК России по Москве Александр Дрыманов.

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