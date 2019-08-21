Банду грабителей взяли штурмом под Волгоградом

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали в Волгоградской области банду из Татарстана, подозреваемую в совершении разбоев, грабежей и угонов. Видео операции в среду, 21 августа, опубликовано на сайте управления МВД России по республике.

На кадрах видно, что бойцы спецназа на бронетранспортере проникли на территорию заброшенного дачного участка, где скрывались злоумышленники. На предложение сдаться добровольно подозреваемые ответили отказом и оказывали полицейским сопротивление, отстреливались и угрожали предметом, похожим на гранату.

Сообщники были задержаны, в ходе обыска у них изъяты газовый револьвер системы Нагана и муляж гранаты. По предварительным данным, подозреваемые могли быть в состоянии наркотического опьянения.

Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель управления МВД по Республике Татарстан Ирина Нижельская, задержанные подозреваются в совершении ряда преступлений: угоне автомобиля в Казани, избиении человека, грабеже и похищении 15 тысяч долларов из квартиры жителя Набережных Челнов.

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