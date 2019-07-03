Погоня матерящихся полицейских за мажорами попала на видео

majorka__777_ / Instagram

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как полицейская машина преследует черный внедорожник на набережной в Сочи. Видео опубликовано пользователем majorka__777_ в Instagram «Золотая молодежь».

Пост подписан: «Погоня от лица полицейских, Артем, следи за рулем. Как думаете, догнали в итоге где-нибудь в Сочи?»

Запись сделана из машины полицейских. Двое сотрудников комментируют погоню, один из них говорит: «Против шерсти идем». Второй отвечает: «За рулем ***** смотри ****** урод».

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