Российские мажоры посмеялись над видео с гаишниками и Lamborghini

majorka__777_ / Instagram

В сети появилось видео с автомобилем Lamborghini, который остановили на Воробьевых горах сотрудники ГИБДД, однако водитель элитной машины тут же уехал от полицейских. Ролик опубликован в сообществе золотой молодежи majorka_777 в Instagram.

«Когда не хочешь разговаривать с теми, кто хочет с тобой познакомиться только ради денег😂», — говорится в комментарии к видеозаписи.

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