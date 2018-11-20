Прославленного в гонках на Gelandewagen мажора выдворили из России за экстремизм

Абдувахоб Маджидов, известный участием в гонках с полицией на внедорожнике сына замглавы «Лукойла» Руслана Шамсуарова, выдворен за пределы России, поскольку представляет реальную угрозу общественному порядку и основам конституционного строя России. Об этом во вторник, 20 ноября, пресс-секретарь Замоскворецкого суда Лиана Ахмедова сообщила агентству «Москва».

По словам Ахмедовой, Маджидов обратился в суд с требованием признать незаконным и отменить решение МВД о нежелательном пребывании молодого человека на территории России. «В удовлетворении исковых требований Маджидова отказано», — сказала пресс-секретарь Замоскворецкого суда.

Как следует из решения Замоскворецкого суда, МВД России 17 июля утверждено решение о нежелательности пребывания на территории страны Маджидова, поскольку он создает «реальную угрозу общественному порядку, основам конституционного строя, правам и законным интересам других лиц».

Кроме того, Центр по противодействую экстремизму ГУ МВД России по Москве располагает сведениями о том, что Маджидов ведет активную агитацию против политики правительства России и деятельности правоохранительных органов России, а также склоняет граждан к неповиновению органам исполнительной власти России.

10 января сообщалось, что Маджидов арестован на 10 суток за езду без прав по решению одного из столичных мировых судов. Суд лишил Маджидова права управления транспортными средствами после «гонок на Gelandewagen» в мае 2016 года.

«Заезд» на Mercedes тогда устроила компания молодых людей, среди которых был сын замглавы компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров. Полицейская погоня за элитным внедорожником длилась несколько часов. Во время гонки водитель Gelandewagen грубо нарушал ПДД, неоднократно пересекал сплошные полосы, выезжал на газоны. Происходящее транслировалось в прямом эфире в интернете. В связи с инцидентом полиция возбудила уголовное дело. Суд приговорил участников гонки к обязательным работам.

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