Прославленного в гонках на Gelandewagen мажора арестовали за езду без прав

В Москве мировой суд арестовал на 10 суток одного из участников гонок с полицией на Mercedes-Benz Gelandewagen Абдувахоба Маджидова за езду без прав. Об этом в среду, 10 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Черемушкинского суда.

Молодой человек признан виновным в административном правонарушении, предусмотренным статьей 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами»).

Маджидова задержали 8 января после ДТП на улице Профсоюзной с участием двух иномарок. По данным полиции, у него нашли документы на другое имя: он предъявил паспорт и водительские права, выданные в одной из стран ближнего зарубежья.

Но сотрудники ГИБДД опознали его как одного из участников «гонок на Gelandewagen» в мае 2016 года, которого суд лишил права управления транспортными средствами.

«Заезд» на Mercedes тогда устроила компания молодых людей, среди которых был сын замглавы компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров. Полицейская погоня за элитным внедорожником длилась несколько часов. Во время гонки водитель Gelandewagen грубо нарушал ПДД, неоднократно пересекал сплошные полосы, выезжал на газоны. Происходящее транслировалось в прямом эфире в интернете. В связи с инцидентом полиция возбудила уголовное дело. Суд приговорил участников гонки к обязательным работам.

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