Полиция задержала участника «гонок на Gelandewagen» с правами на чужое имя

Один из участников «гонок на Gelandewagen» в мае 2016 года был задержан в понедельник в столице после ДТП. У него нашли документы на другое имя, сообщает сайт ГУ МВД России по Москве.

Как сообщает ведомство, на улице Профсоюзной произошло ДТП с участием двух иномарок. Прибывшим сотрудникам ДПС один из водителей предъявил паспорт и водительские права, выданные в одной из стран ближнего зарубежья. При этом документы, подтверждающие законность пребывания мужчины на территории России, предъявлены не были.

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«При отождествлении личности водителя у полицейских возникло подозрение, что гражданин использует документы, выданные на другие данные. Кроме того, сотрудники ГИБДД опознали его как одного из участников «гонок на Gelandewagen» в мае 2016 года, в отношении которого судом принято решение о лишении его права управления транспортными средствами», — говорится в сообщении.

В территориальном отделе полиции установили личность водителя. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами».

«Заезд» на Mercedes, ставший поводом для уголовного дела, Шамсуаров и его друзья в мае 2016 года, причем транслировали свои действия в прямом эфире в интернете. Полицейская погоня за элитным внедорожником длилась несколько часов. Во время гонки водитель Gelandewagen грубо нарушал ПДД, неоднократно пересекал сплошные полосы, выезжал на газоны. Суд приговорил участников гонки к обязательным работам.

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