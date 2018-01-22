Мажоры прокатились по заснеженной встречке на МКАД

В сети появилось видео с автомобилем, рассекающим по заснеженной встречной полосе МКАД. Ролик опубликован в сообществе majorka_777 в Instagram.

Как говорится в подписи, видео разместил подписчик группы золотой молодежи igorek_0063. В комментариях к записи молодой водитель пояснил, что увидел на дороге пробку и «передумал ехать туда».

«Как сделаете закон о расширении дорог, об уборке дорог (...). Тогда и поговорим о наших правах», — написал он в собственном аккаунте.

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