Мать посадила четырехлетнего мажора за руль Gelandewagen и получила штраф

В Москве оштрафовали женщину, посадившую своего четырехлетнего сына на руль Gelandewagen во время езды по МКАД. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщается на сайте МВД России.

«Сотрудниками столичной Госавтоинспекции принято решение о привлечении к административной ответственности водителя автомобиля, которая во время движения посадила за руль ребенка, не достигшего 12-летнего возраста», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Владелицей автомобиля оказалась 26-летняя жительница Кабардино-Балкарии. В отношении нее возбуждены административные дела о нарушении требований к перевозке детей, а также о передаче управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством. В качестве наказания женщине назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Видео с ребенком, управляющим Gelandewagen, появилось в сети 25 ноября. На кадрах видно, что мальчик сидит на коленях у женщины-водителя, держать руль ему практически никто не помогает. При этом машина на достаточно высокой скорости движется по крупной развязке, а затем по шоссе, совершая опасные маневры и резкие перестроения из полосы в полосу.