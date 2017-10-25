В сети возненавидели «тупых детей-мажоров» из Албании

В сети обратили внимание на Instagram-аккаунт Rich Kids Of Tirana, посвященный золотой молодежи Тираны (столица Албании), хвастающейся своей роскошной жизнью в сети. «Обеспеченные детки из Тираны. Мы следим только за богатейшими», — уверяют администраторы профиля.

A post shared by Rich Kids Of Tirana (@richkidstirana) on Oct 13, 2017 at 1:33am PDT

В Rich Kids Of Tirana публикуются снимки молодых людей вместе с полуголыми девицами, автомобилями премиум-класса, дорогостоящими аксессуарами и пирамидками из пачек евро. Судя по отметкам на фотографиях, золотая молодежь Тираны совсем не против освещения их жизни в столице одной из самых бедных стран Восточной Европы.

A post shared by Rich Kids Of Tirana (@richkidstirana) on Oct 20, 2017 at 1:09pm PDT

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В Instagram заметили, что большинство фотографий мажоров сделаны на фоне грязных улиц столицы: обшарпанных стен с облезшими граффити, веревок с сохнущим бельем и разваливающихся дорог. Пользователи начали оскорблять золотую молодежь, критикуя подростков за демонстрацию излишек родительских денег на фоне общей нищеты. «Безмозглые богатенькие детишки своих богатеньких родителей», — отметил один из комментаторов.

«Тупые мажоры», — поддержал его другой, отметив, что если бы у него было столько же денег, он непременно поделился со всеми жителями Тираны.

A post shared by Rich Kids Of Tirana (@richkidstirana) on Sep 7, 2017 at 4:44am PDT

Несмотря на множество негативных комментариев, среди 18 тысяч подписчиков аккаунта нашлись и те, кто уже успел обзавестись любимчиками из золотой молодежи и пристально следит за их публикациями в Rich Kids Of Tirana.