«Богатые русские дети» снесли шлагбаум на платной трассе в Петербурге

В паблике richrussiankids («Богатые русские дети») в соцсети Instagram опубликовано новое видео с уличными гонками в Санкт-Петербурге. На этот раз юные мажоры показали, как сносят шлагбаум на Западном скоростном диаметре — внутригородской платной автомагистрали.

«Когда попал в тачку к реальному психу», — говорится в подписи к видео.

В комментариях подписчики паблика высмеяли водителя автомобиля, предположив, что тот «переиграл в GTA». «Смешно было бы, если бы шлагбаум был монолитным, а не таким хлюпиком», — написал пользователь this_is_the_end.

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