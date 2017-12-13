«Богатые русские дети» устроили дрифт на Невском проспекте

richrussiankids / Instagram

В паблике richrussiankids («Богатые русские дети») в соцсети Instagram опубликовано новое видео с уличными гонками. На нем видно, как пять автомобилей устраивают дрифт на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

«А ты думал, кто тебя будит по ночам?» — говорится под постом.

За несколько часов ролик набрал около 40 тысяч просмотров и десятки комментариев. «Скорее всего, там вдали стоял свой человек и по радиостанции сказал, что ментов нет, вот они и рванули», — предположил подписчик mrr19770510.

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