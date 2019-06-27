Золотая молодежь Москвы поразилась отдыху российских чиновников

majorka__777_ / Instagram

В Москве золотая молодежь поразилась отдыху российских чиновников у дорогого ресторана. Видео с припаркованными около него автомобилями опубликовано в Instagram-аккаунте столичных мажоров majorka_777.

Судя по геотегу, видео снято около заведения «ERWIN.РекаМореОкеан» на Кутузовском проспекте. На кадрах — служебные машины с мигалками и «красными» номерами.

«Как вы думаете, правильно ли пользоваться служебными машинами для поездок по ресторанам, сколько их насчитали?» — поинтересовался автор поста.

Ранее в том же аккаунте появилось видео с автомобилем Lamborghini, который остановили на Воробьевых горах сотрудники ГИБДД, однако водитель элитной машины тут же уехал от полицейских. «Когда не хочешь разговаривать с теми, кто хочет с тобой познакомиться только ради денег», — написал один из пользователей в комментариях к посту.

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