Полицейский начальник устроил пьяную езду и задавил троих россиян

Глава отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району Крыма устроил пьяное ДТП со смертельным исходом и стал фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по республике.

По данным ведомства, вечером в субботу, 4 января, 26-летний полицейский в состоянии опьянения сел за руль служебного автомобиля и сбил двух мужчин и женщину в районе пешеходного перехода в поселке Первомайское. Один из пострадавших скончался в больнице, остальные получили травмы различной степени тяжести.

Мужчина задержан. Против него возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК).

В МВД по Крыму уточнили, что проводится служебная проверка. Виновника аварии уволят, его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

10 ноября в Воронежской области 22-летний сотрудник полиции в служебное время сбил пешехода и уехал. От полученных травм мужчина скончался.

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