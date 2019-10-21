Пьяный российский полицейский насмерть сбил пешехода на «зебре»

В Рязани пьяный сотрудник полиции насмерть задавил человека на пешеходном переходе, сообщает «МК Рязань».

ДТП произошло в ночь на воскресенье, 20 октября. 28-летний полицейский наехал на 43-летнего мужчину, который в результате скончался на месте от полученных травм.

Стража правопорядка задержали. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбудили уголовное дело.

13 июля в Кировской области полицейский сбил шестилетнего мальчика на велосипеде, ребенок погиб. Позже экспертиза «обнаружила» в крови мальчика 0,51 промилле этанола. При этом, как рассказали родные погибшего ребенка, за три месяца полицейского, устроившего ДТП, так и не задержали. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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