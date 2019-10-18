Друг сбившего «пьяного» мальчика полицейского объяснил его невиновность

Друг полицейского Сергея Меньшикова, который насмерть сбил шестилетнего мальчика в Кировской области, Сергей Власов заявил, что мужчина не виновен в ДТП. Слова Власова приводит издание «Подъем».

Он рассказал, что Меньшиков «очень сильно переживает» из-за случившегося. «Но понятно, что тут вины его нет. Там лес спилили, там перекресток не просматривался с левой стороны. А теперь все перевирают. Он не видел, ребенок внезапно выскочил», — уточнил Власов, отметив, что «с точки зрения закона» полицейского «точно оправдают».

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Он добавил, что верит в правдивость результатов экспертизы, которая выявила наличие алкоголя в крови погибшего ребенка. «Зачем ему кровь какую-то делать, это бред. Он простой оперативный дежурный опорного пункта», — отметил друг Меньшикова.

Кроме того, Власов обвинил родителей мальчика в безответственности. По его словам, мать мальчика сильно пьет, отец давно не живет с семьей, а сам ребенок был у бабушки.

Ранее 18 октября стали известны подробности первых минут после смертельного ДТП в Кировской области. По данным РЕН ТВ, удар при столкновении с автомобилем был такой силы, что мальчика отбросило на 20 метров. Также сообщалось, что после аварии Меньшиков не стал оказывать пострадавшему первую помощь, а принялся осматривать искореженный капот и затем пнул тело ребенка.

Смертельное ДТП произошло 13 июля. Шестилетний мальчик катался на велосипеде в селе Буйское Уржумского района области. Он выехал на дорогу и попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился сотрудник полиции. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

Экспертиза обнаружила в крови мальчика 0,51 промилле этанола. Проводивший проверку судмедэксперт Сергей Насонов заявил, что ошибки в результатах исследования нет. Он пояснил, что тело мальчика пролежало в морге, который не оборудован холодильной установкой, два дня. Вскрытие проводилось в понедельник, а материал отправили в Киров только в четверг. Он отметил, что в таких случаях могут развиваться процессы, приводящие к спонтанной генерации этанола в биоматериале.

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