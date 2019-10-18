Раскрыты подробности первых минут после ДТП с российским «пьяным» мальчиком

Российский полицейский, сбивший шестилетнего мальчика, в крови которого обнаружили 0,51 промилле, в Кировской области, пнул тело ребенка после аварии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, удар был такой силы, что тело ребенка отбросило на два десятка метров. Как рассказывают очевидцы ДТП, мальчик видел летящую на огромной скорости машину и притормозил, но было поздно. Свидетели происшествия были удивлены, что водитель вместо оказания ребенку первой помощи бросился осматривать искореженный капот и искать в траве оторванные регистрационные номера.

Полицейский позднее все же подошел к ребенку, но тот уже не дышал. «Водитель подошел и его подопнул ногой. Вот так, ногой. Он подошел и сказал: на какой *** ты мне капот помял?!» — говорят очевидцы.

Как отмечает РЕН ТВ, полицейский продолжает работать в органах, и, по словам родных, не извинился за смерть мальчика.

Авария произошла 13 июля, когда шестилетний мальчик катался на велосипеде в селе Буйское Уржумского района области. Ребенок выехал на дорогу и попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился сотрудник полиции. Мальчик скончался на месте от полученных травм. Экспертиза обнаружила в крови мальчика алкоголь. Полицейский в свою очередь был трезв.

Материалы по теме В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь В России повторяется история «пьяного мальчика»: 6-летнего Ваню пытаются сделать виновным

По словам проводившего экспертизу судмедэксперта Сергея Насонов, ошибки в результатах исследования нет. Позднее он пояснил, что тело мальчика пролежало в морге, который не оборудован холодильной установкой, два дня. Вскрытие проводилось в понедельник, а материал отправили в Киров только в четверг. Он отметил, что в таких случаях могут развиваться процессы, приводящие к спонтанной генерации этанола в биоматериале. Некоторые эксперты появление алкоголя в крови «пьяного» мальчика связали с брожением.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!