Судмедэксперт по делу нового «пьяного» мальчика отказался признать ошибку

Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в аварии в Кировской области, отказался признать ошибку в результатах исследования, по итогам которого в крови ребенка выявили 0,51 промилле. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что не знает обстоятельств, по которым ребенок оказался на дороге, потому что «рядом с ним не стоял». «Не могу сказать, что именно он выпил. Я просто делаю свою работу», — сказал Насонов.

Эксперт также не стал комментировать, большое ли это содержание алкоголя в крови для ребенка. Насонов добавил, что повторную экспертизу никогда не проводит и заниматься этим не будет.

Авария произошла 13 июля в селе Буйское (Уржумский район области). Шестилетний мальчик катался на велосипеде и выехал на дорогу, после чего попал под колеса автомобиля. Он скончался на месте от полученных травм. Экспертиза обнаружила в крови ребенка 0,51 промилле этанола.

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По словам родственников мальчика, устроившего ДТП полицейского за минувшие три месяца так и не задержали, он продолжает работать в ведомстве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ситуацию прокомментировал Роман Шимко, отец мальчика, в крови которого нашли алкоголь после аварии в подмосковной Балашихе в 2017 году. Он заявил, что спирт в организме детей — попытка виновных уйти от ответственности.

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