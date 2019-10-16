Отец первого «пьяного» мальчика прокомментировал новый инцидент

Роман Шимко, отец мальчика, в крови которого нашли алкоголь после аварии в подмосковной Балашихе в 2017 году, заявил, что спирт в организме детей — попытка виновных уйти от ответственности. Так мужчина прокомментировал телеканалу «360» новый похожий случай, произошедший в Кировской области, где шестилетний ребенок погиб под колесами машины майора полиции.

По словам Шимко, эксперты, вероятно, «поумнели», и вместо дозы 2,7 промилле написали более реальную на их взгляд — 0,5. «Пацан, по их мнению, в состоянии алкогольного опьянения — сотрудник [полиции] уже уходит от ответственности. Поумнели на моем примере», — сказал он.

Шимко добавил, что простой человек в подобной ситуации попадает в «жернова системы». Он признался, что у него были знакомые медики в Германии, которые помогли доказать правду, а большинство таких знакомых не имеет.

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23 апреля 2017 года во дворе жилого дома в Балашихе водитель Ольга Алисова на собственной машине сбила насмерть шестилетнего мальчика. В крови погибшего мальчика нашли 2,7 промилле этилового спирта. Заключение судебно-медицинского эксперта о смерти ребенка вызвало широкий общественный резонанс, из-за чего в правоохранительных органах появилась версия о фальсификации результатов. 15 ноября 2017 года Алисову осудили на три года колонии.

13 июля 2019 года в селе Буйское (Уржумский район Кировской области) произошла другая авария. Шестилетний мальчик катался на велосипеде и выехал на дорогу, после чего попал под колеса автомобиля. Он скончался на месте от полученных травм. Экспертиза обнаружила в крови ребенка 0,51 промилле этанола.

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