Отец сбитого полицейским «пьяного» мальчика рассказал о странностях в деле

Отец шестилетнего мальчика из Кировской области, которого насмерть сбил полицейский, рассказал телеканалу «360» о ходе расследования, в котором он обнаружил ряд нестыковок.

По словам мужчины, следователь просил его найти общий язык с полицейским, который сбил его сына. «Он говорит: "Ты понимаешь, что он сотрудник полиции?" Я говорю: "Понимаю, но меня это никак не интересует, потому что он убил моего единственного сына"», — заявил отец погибшего.

Мужчина рассказал, что о результатах экспертизы узнал лишь спустя полтора месяца. Он отказался подписывать документ, когда увидел сведения о наличии алкоголя в крови у погибшего сына. Также в деле поменялись личные данные водителя, который сбил мальчика: изначально фамилия полицейского была Мельников, а позже — Меньшиков.

Отец ребенка считает, что проведенный следственный эксперимент не соответствовал обстоятельствам трагедии. В нем участвовал ребенок более старшего возраста с большим велосипедом, тогда как его сын был худым и ехал на маленьком велосипеде. «Как я понял, они хотели доказать, что превышение было у ребенка, а не у водителя», — сказал мужчина.

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Ранее мать ребенка рассказала, что сбивший ее сына полицейский не связывался с семьей. По ее словам, всеми делами, связанными с расследованием, занимается ее бывший муж, так как он живет рядом.

Авария произошла 13 июля в селе Буйское (Уржумский район области). Шестилетний мальчик катался на велосипеде и выехал на дорогу, после чего попал под колеса автомобиля. Он скончался на месте от полученных травм. Экспертиза обнаружила в крови ребенка 0,51 промилле этанола.

По словам родственников мальчика, за три месяца устроившего ДТП полицейского так и не задержали. Он продолжает работать в ведомстве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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