В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь

В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции. Об этом говорится в выводах экспертизы, опубликованной во вторник, 15 октября, на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Смертельная авария произошла 13 июля. Шестилетний Ваня из села Буйское Уржумского района катался на велосипеде, выехал на дорогу и попал под колеса Nissan, за рулем которого находился сотрудник полиции. Спасти ребенка врачам не удалось, он умер на месте происшествия от полученных травм.

Родственники ребенка жалуются, что за три месяца, прошедшие с момента аварии, виновника так и не задержали. Через месяц после ДТП им предложили ознакомиться с результатами судебно-медицинской экспертизы, которая обнаружила в крови мальчика 0,51 промилле этанола.

В региональном управлении Следственного комитета отметили, что по факту аварии возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается. Проводятся дополнительные экспертизы, с которыми впоследствии будут ознакомлены родители ребенка. В СК пообещали, что все «будет сделано в сроки».

В прокуратуре Уржумского района журналистам kirov.kp.ru сообщили, что материалы уголовного дела представляют тайну следствия, потому со всеми его этапами ознакомили только родителей мальчика. Поднятую вокруг дела «шумиху» в ведомстве назвали необоснованной.

Кировский адвокат Федор Коновалов, к которому СМИ обратились как к эксперту, высказал предположение, что этанол в крови ребенка мог появиться в результате брожения. Впрочем, отметил он, даже если это и могли бы по каким-то причинам быть следы алкоголя, это не повлияет на ход дела и квалификацию действий водителя.

Вызвавшая общественный резонанс история с «пьяным мальчиком» произошла в 2017 году в Балашихе. Водитель Ольга Алисова сбила насмерть шестилетнего мальчика во дворе дома. В заключении судебно-медицинского эксперта о смерти ребенка говорилось о наличии этанола в его крови, из-за чего в правоохранительных органах появилась версия о фальсификации результатов. 15 ноября 2017 года Алисову осудили на три года колонии.

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