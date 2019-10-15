В СКР заявили о новых экспертизах по делу сбитого полицейским «пьяного» мальчика

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил назначить повторные экспертизы по уголовному делу сбитого в Кировской области шестилетнего мальчика, в крови которого обнаружили алкоголь. Об этом во вторник, 15 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Также он поставил на контроль в центральном аппарате СКР ход расследования уголовного дела о ДТП, при котором погиб ребенок, и поручил дать «исчерпывающую оценку поступившей информации».

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Ранее мать погибшего Наталья Бучнева заявила, что полицейский, сбивший ребенка, не связывался с его семьей. По ее словам, всеми делами занимается отец, ее бывший муж, так как он живет рядом. Женщина отметила, что виновник аварии все еще работает в полиции.

Авария произошла 13 июля в селе Буйское (Уржумский район области). Шестилетний мальчик катался на велосипеде и выехал на дорогу, после чего попал под колеса автомобиля. За рулем находился действующий сотрудник полиции. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

По словам его родственников, за три месяца устроившего ДТП так и не задержали. В свою очередь, им предложили ознакомиться с результатами экспертизы, согласно которым, в крови ребенка было обнаружено 0,51 промилле этанола. В региональном управлении СКР заявили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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