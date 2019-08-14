Раскрыта тайна появления алкоголя в крови насмерть сбитого «пьяного» мальчика

Врач подмосковного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, который нашел алкоголь в крови погибшего в результате наезда автомобиля в Балашихе шестилетнего мальчика, перепутал порядок действий при отборе пробы, что привело к ошибочным результатам. Об этом в среду, 14 августа, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Он [Клейменов] вначале ввел в тело погибшего консервирующие вещества и лишь потом взял пробы на алкоголь, что и привело к ошибке», — сказал источник.

Между тем в пресс-службе Мособлсуда «Ленте.ру» рассказали, что накануне врач был освобожден от наказания за сроком давности.

Клейменова освободили от наказания в ходе рассмотрения апелляции на его приговор, который в остальном оставили без изменений. В мае Клейменов был признан виновным по статье 293 УК РФ («Халатность») и приговорен к десяти месяцам исправительных работ.

Осужденный проводил вскрытие погибшего в ДТП мальчика и написал в заключении, что пострадавший в момент смерти находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, отметив, что в крови погибшего обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле.

Выводы Клейменова были проверены 18 экспертами, которые опровергли заключение врача и установили, что никакого алкогольного опьянения у погибшего ребенка не было, а этиловый спирт у него в крови оказался уже после смерти.

23 апреля 2017 года во дворе жилого дома в Балашихе водитель Ольга Алисова на собственной машине сбила насмерть шестилетнего мальчика. Заключение судебно-медицинского эксперта о смерти ребенка вызвало широкий общественный резонанс, из-за чего в правоохранительных органах появилась версия о фальсификации результатов. 15 ноября 2017 года Алисову осудили на три года колонии.

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