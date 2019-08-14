Силовые структуры
 
Последние новости
Ту-160 перебросили к границе США
Атамбаеву предъявили новые обвинения
Раскрыты эффективно защищающие от рака продукты
Россиянин впервые получил срок за манипулирование рынком
В московском метро запустят самый длинный маршрут 
Названы нелюбимые города россиян в Европе
Россиянка решила искупать медведя и привела его на пляж
Украина раскрыла план на случай остановки транзита российского газа
В Кремле назвали перебором новые правила общения ученых с иностранцами
Новости партнеров

Раскрыта тайна появления алкоголя в крови насмерть сбитого «пьяного» мальчика

Перейти в «Мою Ленту»

Врач подмосковного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, который нашел алкоголь в крови погибшего в результате наезда автомобиля в Балашихе шестилетнего мальчика, перепутал порядок действий при отборе пробы, что привело к ошибочным результатам. Об этом в среду, 14 августа, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Он [Клейменов] вначале ввел в тело погибшего консервирующие вещества и лишь потом взял пробы на алкоголь, что и привело к ошибке», — сказал источник.

Между тем в пресс-службе Мособлсуда «Ленте.ру» рассказали, что накануне врач был освобожден от наказания за сроком давности.

Клейменова освободили от наказания в ходе рассмотрения апелляции на его приговор, который в остальном оставили без изменений. В мае Клейменов был признан виновным по статье 293 УК РФ («Халатность») и приговорен к десяти месяцам исправительных работ.

Осужденный проводил вскрытие погибшего в ДТП мальчика и написал в заключении, что пострадавший в момент смерти находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, отметив, что в крови погибшего обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле.

Выводы Клейменова были проверены 18 экспертами, которые опровергли заключение врача и установили, что никакого алкогольного опьянения у погибшего ребенка не было, а этиловый спирт у него в крови оказался уже после смерти.

23 апреля 2017 года во дворе жилого дома в Балашихе водитель Ольга Алисова на собственной машине сбила насмерть шестилетнего мальчика. Заключение судебно-медицинского эксперта о смерти ребенка вызвало широкий общественный резонанс, из-за чего в правоохранительных органах появилась версия о фальсификации результатов. 15 ноября 2017 года Алисову осудили на три года колонии.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Осужден эксперт по делу о насмерть сбитом «пьяном» мальчике
Появились данные о возможной фальсификации в деле «пьяного» мальчика
Сбившую мальчика в Балашихе попросили отправить в колонию
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01Сегодня

«Вопрос решил, бабки получил»

Российский миллионер очень хотел стать чиновником. Эта мечта привела его в тюрьму
12:43Сегодня

Первое заявление о сливе данных участников протестов подано в СКР

12:28Сегодня

Российский город назвали столицей пыток

12:10Сегодня

ФСБ нашла подпольный цех с десятью тоннами поддельного алкоголя

Силовые структуры00:0112 августа

В поисках короля

Этот вор должен был возглавить криминал Чечни. Ему помогал президент Киргизии
11:37Сегодня

Российский пенсионер перерезал веревки висящим на жилом доме альпинистам

10:40Сегодня

Авторитет Алфасон шантажировал сидящего в СИЗО бизнесмена

21:0113 августа

Сбежал главарь пытавшей россиян банды

Силовые структуры00:0310 августа
Василий Комаров

«Так забивают скотину»

Как первый маньяк СССР убил десятки человек и держал в страхе Москву
18:3013 августа

Эксперт прокомментировал новые полномочия краснодарской судьи Хахалевой

18:2913 августа

Российские эксперты нашли экстремизм в цитате из Ветхого Завета

17:5313 августа

Четырех человек объявили в розыск по делу о хищении миллиардов в банке «Югра»

Россия
Россиянкам напомнили об ответственности перед государством
«Я помню тот день, когда мама получила похоронку»
Истории россиян, чьих отцов и матерей уничтожила советская власть
В Кремле назвали перебором новые правила общения ученых с иностранцами
«Навсегда останусь охотником за людьми»
Анатолий Кашпировский — о своем главном косяке, шарлатанстве и жизни, которая не удалась
Езда Путина на мотоцикле без шлема осталась без объяснений
«Не стоит думать, что все полыхает»
Как тушат пожары в Сибири и что будет с лесом и животными
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Все материалы
Мир
Заключенный умер после пыток и побоев тюремщиков
Культ Ир Сен
Вожди-колдуны и голоса из холодильника. Во что верят жители Северной Кореи
США рассказали о судьбе своих ракет в Европе
«Старейшины обменивали детей на вещи»
Их предков обращали в рабство и увозили за океан. Спустя 400 лет они этого не забыли
Украину предложили сделать приоритетом внешней политики США
Индустрия несвободы
Как частные тюрьмы превращают американцев в рабов и зарабатывают на этом миллионы
Расстрелявший мечеть австралиец рассказал о любви к России
Все материалы
Бывший СССР
Нового украинского депутата отругали за русский язык
Мовный приговор
Пока Лукашенко говорит о дружбе с Россией, белорусов штрафуют за русский язык
Непризнанную украинскую церковь ликвидировали
Солдаты без родины
Рижские омоновцы защищали СССР даже после его распада. За это их отдали под трибунал
Студия Зеленского пошутила над его близостью с Богданом
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев«Этот человек не понимает намеков»
Атамбаев покинул пост президента без революций. Почему его арестовал его же преемник?
Украина передала Нидерландам материалы дела по сбитому «Боингу» MH17
Все материалы
Экономика
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Назван лучший куриный шашлык
Спасение утопающего
Эта компания построила «Титаник». Теперь она идет ко дну, как и ее знаменитый корабль
Угрозы Трампа принесли Гватемале миллиард долларов
У них все дома
Финским бездомным раздали деньги и квартиры. Это оказалось выгодно
США пригрозили выйти из ВТО «при необходимости»
Блестящее падение
Почему богачи перестали покупать бриллианты, а драгоценности стремительно дешевеют
Все материалы
Силовые структуры
Первое заявление о сливе данных участников протестов подано в СКР
«Вопрос решил, бабки получил»
Российский миллионер очень хотел стать чиновником. Эта мечта привела его в тюрьму
Российский город назвали столицей пыток
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ нашла подпольный цех с десятью тоннами поддельного алкоголя
В поисках короля
Этот вор должен был возглавить криминал Чечни. Ему помогал президент Киргизии
Российский пенсионер перерезал веревки висящим на жилом доме альпинистам
Все материалы
Наука и техника
Назван новый способ предотвратить смерть от рака
Портрет американского солдата вместе с молодой девушкой. Предположительно, Франция, 1945 год.Воины Дяди Сэма
Чем занимались солдаты США в Европе, пока русские штурмовали Берлин
В руинах Помпей найден древний клад с сокровищами
Партнерский материал
Взяли в свои руки
Они снимают фильмы на обычный телефон. За это можно получить «Оскар»
Перехвачены загадочные радиосигналы из далекого космоса
Буря в воде
Что испытывали на военном полигоне в Северодвинске, где погибли семь человек
Названы сроки ремонта «Лошарика»
Все материалы
Спорт
Поражение от «Краснодара» лишило «Порту» десятков миллионов евро
Сеад Колашинац и Месут ОзилРазборка лондонская
Английский криминал преследует футболистов «Арсенала». Карьеры звезд АПЛ под угрозой
Майк Тайсон подсчитал расходы на употребление марихуаны
С легким стартом
Разгромные победы МЮ, «Сити» и «Ливерпуля» — главные события первого тура АПЛ
Футболистка выжила в автокатастрофе с четырьмя погибшими
Камила Валиева«Ее бог в макушечку поцеловал»
Тутберидзе растит новую звезду. Ей прочат победу на следующей Олимпиаде
Дзюба высказался о проблемах в России и критике власти от Панарина
Все материалы
Культура
В США начали отменять концерты Пласидо Доминго после обвинений в домогательствах
Ким и товарищи
Она снимала Бейсингер, Линча и «Вудсток» — эти кадры сделали ее легендой
Садальский вступился за пошутившую про блокадников Бузову
Борьба в партере
Почему все здания театров нужно закрыть и передать РПЦ
Наказавшая хакера голыми фото актриса начала снимать порнофильмы
Поль Гоген, Aha oe feii? («А, ты ревнуешь?») (1892)«Сумасшедшие богатые русские»
Эти миллионеры десятилетиями собирали свои коллекции. Сейчас им завидуют во всем мире
Леонардо Ди Каприо назвал самую позорную роль в своей карьере
Все материалы
Интернет и СМИ
Российская блогерша показала опасное падение сына и прослыла худшей мамой
«Не давать бабам денег! Вообще не давать!»
Отказ от брака и секс по талонам — чего хотят мужские движения в России
Facebook тайно прослушивал пользователей
Идущие сквозь миры
На этих снимках фантазия лучших фотографов мира переплетается с реальностью
Известную блогершу обвинили в постановочных свиданиях через Tinder
Призрак Чернобыля
Фотограф рискнул жизнью и попал во взорвавшийся реактор спустя годы после катастрофы
Мужчина два часа бил возлюбленную блинами от штанги за удаление друзей в соцсети
Все материалы
Ценности
Самую молодую миллиардершу в мире уличили в преждевременном старении
Папины дочки
Как живут наследницы постсоветских правителей и что их роднит с детьми Сталина и Брежнева
В России мужчина заложил в ломбард арендованный Mercedes
С узлом на шее
Зачем мужчины однажды надели галстук и почему продолжают его носить
Вор украл у москвича iPhone с кремлевской звездой и пакеты с алкоголем
«Ни один порок плоти не прошел мимо этого сластолюбца»
Райские девственницы и праздник обрезания: роскошная жизнь завоевателя Константинополя
В новой рекламе помады углядели порнографический подтекст
Все материалы
Путешествия
Сыгравший в детскую игру с сотрудником аэропорта пассажир прославился в сети
В ад и обратно
Россиянин побывал на самой опасной гоночной трассе мира
Пассажирка набросилась на проводницу за просьбу сдать белье
«Если придется убить, надеюсь, сделаю это без ненависти»
Россиянин отправился в Ботсвану, а попал в фильм Тарантино
В России предложили упростить иностранцам въезд в страну
«Это настоящая сказка»
Хоббиты, говорящие бобры и лесные лабиринты: зачем ехать в Чешскую Швейцарию
Американец оказался единственным пассажиром набитого мешками с песком самолета
Все материалы
Из жизни
Бесстрашный дайвер ввел в транс смертоносную акулу и попал на видео
«Целый месяц я вообще солнца не видел»
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Голодный слон искал еду и затоптал ребенка
Тристан Бодет и Эрика Ву, 2013 год«Это же Малибу, что может случиться?»
В тихом американском городке кто-то годами убивает людей. Власти пытаются это скрыть
Гостей свадьбы тайно накормили отбросами
Крис Дэнси«Я — дедушка-киборг»
Этот человек научился полностью контролировать свое тело. Как изменилась его жизнь?
Голодный кот помог хозяевам обогатиться
Все материалы
Rolls-Royce Ghost Zenith: апофеоз роскоши
Коллекционное издание «Призрака» посвятили завершению выпуска модели
Длительный тест Hyundai Tucson с турбомотором и «роботом»
Поближе знакомимся с самым непопулярным вариантом корейского кроссовера
Первый тест обновленного Audi Q7
Узнаем, что поменялось в главном конкуренте BMW X5 и Mercedes-Benz GLE после рестайлинга
«Запорожец» за 20 млн рублей
Видео: среднемоторный «горбатый», который стоит как Lamborghini Aventador
Появились первые фотографии нового Kia Mohave
Кроссовер Volkswagen T-Roc стал кабриолетом
В России хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Все материалы
Дом
В Санкт-Петербурге подорожало дешевое жилье
Сносят крышу
Как выглядят лучшие дома планеты
Миллениалы скупили треть новых квартир в Москве
Горящая земля
Россияне бегут из этого города, бросая свое жилье. Их квартиры никто не купит
В российском городе ликвидировали токсичную квартиру
Нескорая помощь
Ипотеку пытаются сделать доступнее для россиян. Радоваться пока рано
Французам и итальянцам приглянулись шикарные квартиры в Москве
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Чистая вода появилась у жителей российского региона
Российский губернатор пригрозил увольнениями за срыв ремонта дорог
Все материалы