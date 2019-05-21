Осужден эксперт по делу о насмерть сбитом «пьяном» мальчике

Суд приговорил к 10 месяцам исправительных работ врача бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области Михаила Клейменова, ошибочно обнаружившего алкоголь в крови погибшего в результате наезда автомобиля в Балашихе шестилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Медик признан виновным в халатности.

По данным СК, Клейменов произвел изъятие образца крови погибшего ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения, поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле.

«Клейменов должен был понимать, что подобная концентрация алкоголя в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы, и для подтверждения или исключения факта прижизненного употребления алкоголя необходимо проведение биохимического исследования, но этого сделано не было», — отмечается в сообщении СК.

Комплексная судебная экспертиза подтвердила, что у мальчика отсутствовало алкогольное опьянение. Обнаруженный при химическом исследовании образца его крови этиловый спирт возник посмертно.

23 апреля 2017 года во дворе жилого дома в Балашихе Ольга Алисова за рулем своей машины сбила насмерть шестилетнего мальчика. В крови погибшего ребенка нашли 2,7 промилле этилового спирта. Результаты экспертизы вызвали крупный общественный резонанс, следствие заинтересовалось экспертом, допустившем ошибку. Алисову осудили к трем годам колонии.

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