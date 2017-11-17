Медика отстранили от службы за экспертизу по делу «пьяного» мальчика

Суд по ходатайству Следственного комитета России (СКР) отстранил от должности врача бюро судебно-медицинской экспертизы Михаила Клейменова, давшего заключение о наличии алкоголя в крови сбитого в подмосковной Балашихе шестилетнего мальчика. Об этом в пятницу, 17 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Несмотря на то, что речь идет о единичном факте, а не о систематическом нарушении экспертом Клейменовым методики при отборе им образцов крови, следствие обратилось в суд с ходатайством об отстранении его от должности, которое в настоящее время уже удовлетворено», — сказала она.

15 ноября стало известно, что сбившую насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе Ольгу Алисову приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.

Также Алисова должна будет выплатить родителям погибшего ребенка 63 тысячи рублей за погребение и 2,5 миллиона компенсации морального вреда. Кроме того, после освобождения ей запрещено водить машину 2,5 года.

На заседании суда в своем последнем слове Алисова отказалась принести извинения и признать вину. По ее словам, у нее не было технической возможности избежать столкновения с ребенком, который стал помехой для движения транспорта по вине не уследивших за ним родителей. Она также просила отсрочить наказание до совершеннолетия дочери. «Алешу не вернуть. А сейчас страдает моя дочь. Я прошу суд дать возможность воспитать ее», — сказала Алисова.

ДТП произошло 23 апреля, в крови погибшего ребенка нашли 2,7 промилле этилового спирта. Позже Следственный комитет завел на судмедэксперта Михаила Клейменова уголовное дело о халатности. Источник «Ленты.ру» сообщал, что была проведена дополнительная экспертиза, которая не обнаружила в организме ребенка спирт, что говорит не о халатности, а о подлоге.