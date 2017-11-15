Сбившая «пьяного» мальчика обвинила в его гибели родителей

Виновница ДТП в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб шестилетний Алексей Шимко, Ольга Алисова выступила в суде с последним словом. Она отказалась принести извинения и признать вину, а также заявила о необходимости выпустить ее на свободу, сообщает «Московский комсомолец».
Подсудимая заявила, что у нее не было технической возможности избежать столкновения с ребенком. Мальчик создал помеху для движения, уточнила она и подчеркнула, что ответственность на этом лежит на родителях погибшего: «В данном случае ребенок был лишен присмотра и защиты».
Алисова также попросила приговорить ее к условному сроку в случае обвинительного приговора. Если же срок будет реальным, она просит отсрочить наказание до совершеннолетия дочери. «Алешу не вернуть. А сейчас страдает моя дочь. Я прошу суд дать возможность воспитать ее», — сказала Алисова.
Прокурор запросила для нее три года колонии общего режима.
ДТП произошло 23 апреля, в крови погибшего ребенка нашли 2,7 промилле этилового спирта. Следственный комитет завел на судмедэксперта Михаила Клейменова уголовное дело о халатности.
Аргументы обвинения раскритиковали в профессиональном сообществе. Позже источник «Ленты.ру» сообщил, что была проведена дополнительная экспертиза, которая не обнаружила в организме ребенка спирт, что говорит о подлоге.