Мать сбитого полицейским «пьяного мальчика» сообщила подробности дела

Полицейский, сбивший мальчика в Кировской области, не связывался с его семьей. Об этом сообщила мать погибшего ребенка Наталья Бучнева, сообщает РЕН ТВ.

По ее словам, всеми делами занимается отец ребенка, ее бывший муж, так как он живет рядом. Женщина отметила, что виновник аварии все еще работает в полиции. «Я его даже в глаза не видела, этого водителя, не знаю, кто такой», — сказала она.

Ранее сообщалось, что эксперты обнаружили в крови погибшего ребенка алкоголь.

Авария произошла 13 июля в селе Буйское Уржумского района области. Шестилетний мальчик катался на велосипеде, выехал на дорогу и попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился сотрудник полиции. Ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм.

По словам родственников погибшего, за три месяца виновника ДТП так и не задержали. Им лишь предложили ознакомиться с результатами экспертизы, которая обнаружила в крови ребенка 0,51 промилле этанола. В региональном управлении Следственного комитета заявляют, что по факту аварии возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается.

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