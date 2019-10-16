Появление алкоголя в крови «пьяного» мальчика связали с брожением

Кровь в теле погибшего в результате ДТП в Кировской области шестилетнего мальчика, в организме которого обнаружили 0,51 промилле алкоголя, могла забродить. К такому выводу пришел эксперт Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы Евгений Кильдюшов, пишет издание RT в своем Telegram-канале.

По его словам, определенное число промилле может появиться в крови, если ее неправильно транспортировать. «Это известная вещь. Также это может быть связано с наличием каких-то заболеваний. Тут надо брать конкретный случай», — пояснил он.

16 октября судмедэксперт Уржумской ЦРБ Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели мальчика, отказался признать ошибку в результатах исследования, по итогам которого в крови ребенка выявили 0,51 промилле.

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Позднее он пояснил, что тело мальчика пролежало в морге, который не оборудован холодильной установкой, два дня. Вскрытие проводилось в понедельник, а материал отправили в Киров только в четверг. По словам Насонова, в таких случаях могут развиваться процессы, приводящие к спонтанной генерации этанола в биоматериале.

Авария произошла 13 июля, когда шестилетний мальчик катался на велосипеде в селе Буйское Уржумского района области. Ребенок выехал на дорогу и попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился сотрудник полиции. Мальчик скончался на месте от полученных травм. Экспертиза обнаружила в крови мальчика алкоголь.

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