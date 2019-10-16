Судмедэксперт объяснил алкоголь в крови «пьяного» мальчика словами «мог хлебнуть»

Тело погибшего в результате ДТП в Кировской области шестилетнего мальчика, в крови которого обнаружили 0,51 промилле алкоголя, два дня находилось в морге. Об этом сообщает издание Baza со ссылкой на судмедэксперта Уржумской ЦРБ Сергея Насонова, проводившего анализы.

По словам специалиста, морг не оборудован холодильной установкой, вскрытие тела проводилось в понедельник, а материал отправили в Киров только в четверг. Он отметил, что в таких случаях могут развиваться процессы, приводящие к спонтанной генерации этанола в биоматериале.

При этом Насонов также предположил, что ребенок мог случайно что-то выпить. «Почему все отрицают, что ребенок не мог случайно чего-нибудь хлебнуть. Причем в крови обнаружено 0,5, а не 2,5 как у балашихинского», — добавил он.

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Ранее судмедэксперт отказался признать ошибку в результатах исследования. «Не могу сказать, что именно он выпил. Я просто делаю свою работу», — сказал Насонов. Он также заявил, что повторную экспертизу никогда не проводит и не будет этим заниматься.

Авария произошла 13 июля в селе Буйское Уржумского района области. Шестилетний мальчик катался на велосипеде, выехал на дорогу и попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился сотрудник полиции. Ребенок скончался на месте от полученных травм. 15 октября экспертиза обнаружила в крови мальчика алкоголь.

Родственники погибшего рассказали, что за три месяца полицейского не задержали, и он продолжает работать в правоохранительных органах.

Еще один случай с «пьяным» мальчиком произошел в 2017 году в подмосковной Балашихе. В крови сбитого насмерть шестилетнего ребенка нашли 2,7 промилле этилового спирта. Заключение судмедэкспертов вызвало общественный резонанс, из-за чего в правоохранительных органах появилась версия о фальсификации результатов. Виновницу аварии осудили на три года колонии.

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