Под Москвой водитель сбил двух полицейских

Московские новости / Telegram

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как автомобиль сбивает двух сотрудников полиции на пешеходном переходе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На кадрах видно, что полицейские падают на землю после наезда.

По информации телеканала, инцидент произошел в понедельник, 23 сентября, в подмосковном Воскресенске, неподалеку от автобусной остановки «Рынок». Отмечается, что в данном районе также расположено местное отделение полиции.

В пресс-службе управления МВД по Московской области подтвердили факт наезда на сотрудников и уточнили, что они не получили ранений в результате произошедшего.

Также отмечается, что в отношении водителя составлен административный протокол по статье 12.18 КоАП России («Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения»). Ему грозит штраф в размере 2,5 тысячи рублей.

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