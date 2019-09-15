Капитан полиции насмерть сбила россиянина по пути на работу

39-летняя капитан полиции за рулем Nissan Terrano совершила смертельный наезд на пешехода в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом в воскресенье, 15 сентября, «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь регионального управления МВД полковник Валерий Горелых.

По словам Горелых, ДТП произошло в ночь на воскресенье, 15 сентября. Сотрудница полиции на личной машине наехала на пешехода, который шел в попутном направлении по правому краю проезжей части дороги. В результате ДТП 42-летний мужчина скончался до приезда врачей.

Пресс-секретарь УМВД отметил, что капитан полиции — сотрудница территориального ОВД — на Nissan Terrano ехала на работу, в ее крови не были обнаружены следы алкоголя. При этом на одежде пешехода, которого она сбила, отсутствовали светоотражающие элементы. По факту происшествия полицейскими начата проверка.

13 сентября сообщалось, что исполняющий обязанности начальника отдела полиции в Подмосковье устроил ДТП.

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