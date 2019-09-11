Следователь МВД по особо важным делам разбилась на Mercedes

Старший следователь по особо важным делам главного следственного управления ГУ МВД по Москве погибла в ДТП под Воронежем. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, авария произошла накануне вечером в Верхнемамонском районе. Подполковник полиции ехала на пассажирском сиденье автомобиля Mercedes. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной марки Isuzu.

От полученных травм сотрудница правоохранительных органов скончалась на месте. Ее спутник был госпитализирован с ранениями.

18 августа сообщалось, что сотрудник полиции погиб при столкновении машины ГИБДД с автомобилем на Севастопольском проспекте в Москве.

15 августа стало известно, что двое полицейских погибли в Свердловской области в результате ДТП с участием грузовика ГАЗ и двух мотоциклов.

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