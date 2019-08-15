Российский полицейский разбился на спортбайке вместе с коллегой-пассажиркой

Двое полицейских погибли в Свердловской области в результате ДТП с участием грузовика ГАЗ и двух мотоциклов. Об этом в четверг, 15 августа, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления МВД Валерий Горелых.

По словам Горелых, еще четыре человека пострадали в результате аварии, среди них — два несовершеннолетних. Авария произошла около 22:05 14 августа на 82-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган. По предварительным данным, 35-летний инспектор ГИБДД ехал на мотоцикле Honda с коллегой на пассажирском месте.

В какой-то момент полицейский решил обогнать еще один мотоцикл — Aprilia Pegaso, однако не справился с управлением и попал в лобовое ДТП с автомобилем ГАЗ под управлением 40-летнего водителя. От удара спортбайк Honda отбросило на второй мотоцикл, а управлявший им инспектор ГИБДД и его пассажирка погибли на месте.

Прибывшие на место ДТП врачи оказали помощь 34-летнему мотоциклисту, который ехал на Aprilia Pegaso, и водителю ГАЗ. Пассажиры автомобиля, 13-летний подросток и пятилетняя девочка, были доставлены в больницу, однако госпитализация им не потребовалась.

Как отметил Валерий Горелых, погибшие полицейские находились не на службе. Кровь старшего лейтенанта полиции, который управлял мотоциклом Honda, проверят на алкоголь. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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