В постсоветской стране инициировали отставку президента

Экс-премьер Молдавии Кику инициировал процедуру импичмента Санду

В молдавском парламенте подготовили проект постановления об инициировании отстранения Майи Санду с должности президента. Об этом рассказал экс-премьер постсоветской страны Ион Кику, передает Sputnik Молдова в Telegram.

«Надеюсь, мы соберем 34 подписи, чтобы зарегистрировать его в парламенте и он был рассмотрен», — прокомментировал он инициативу об импичменте Санду.

По словам Кику, документ содержит более 40 страниц и подготовлен ввиду недавнего коррупционного скандала с двоюродной сестрой президента. Экс-премьер подчеркнул, что проект об отставке должен стать совместным заявлением оппозиции.

1 июля стало известно, что сестре Санду выплачивают неоправданно высокую зарплату. В публикации издания Telegraph Moldova отмечается, что Санду признала факт назначения на вакантную должность родственницы, но не смогла объяснить причину такого назначения.

