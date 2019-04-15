Внук бывшего вице-президента «АвтоВАЗ» попал в смертельное ДТП на Mercedes

Московская полиция задержала 19-летнего москвича, который находился за рулем автомобиля Mercedes в момент столкновения с машиной Hyundai. В результате ДТП погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка в понедельник, 15 апреля.

В ходе патрулирования территории сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль марки Mercedes, ехавший с явным превышением скорости. Водитель машины не отреагировал на требования полицейских остановиться и стал скрываться. На пересечении Университетского проспекта и Университетской площади Mercedes проехал на красный сигнал светофора и столкнулся проезжавшим в этот момент автомобилем Hyundai. В результате ДТП 22-летний водитель Hyundai скончался на месте от полученных травм. 17-летняя пассажирка автомобиля Mercedes госпитализирована.

МВД опубликовало видео дорожного происшествия.

По данным Telegram-канала Hue, за рулем Mercedes находился Егор Ляченков, внук бывшего вице-президента отечественного концерна «АвтоВАЗ».

В ГИБДД отметили, что от проведения медицинского освидетельствования водитель Mercedes отказался. По данным ведомства, у молодого человека не было водительских прав, он воспользовался чужим аккаунтом и арендовал автомобиль в одной из каршеринговых компаний.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Подозреваемый взят под стражу.

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