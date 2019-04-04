Появилось видео с места смертельного ДТП в Подмосковье

Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» / ВКонтакте

В результате аварии на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о происшествии в городском округе Домодедово спасатели получили в 6:20 по московскому времени. В результате шесть человек погибли. Еще двое пострадали, один из них ребенок. Пострадавших доставили в Домодедовскую центральную районную больницу.

В пресс-службе главного управления МВД по Московской области сообщили предварительную причину аварии: микроавтобус врезался в стоявшую на обочине фуру.

Видеозапись с места происшествия была опубликована во «ВКонтакте».

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