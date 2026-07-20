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14:13, 20 июля 2026Экономика

Вероятность прихода экстремальной жары из Европы в Россию оценили

Синоптик Голубев исключил приход экстремальной жары из Европы в РФ
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Экстремальная жара из Европы вряд ли придет в Россию. Вероятность наступления зноя оценил заведующий отделом краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александр Голубев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам синоптика, температуры, которая превышает норму, в ближайшие две недели не ожидается. Специалист объяснил, что жаркий воздух из Сахары перекрывается активными циклонами. «Но виной всему, конечно, высотный циклон, если так уж разбирать. Он не пускает жаркую погоду. Вот дошла [жара] только до Калининграда, немножко было там в одно время за 30. В ближайшую неделю-две такой жары [не прогнозируется]. И вообще экстремальная жара больше бывает в Западной Европе», — заключил Голубев.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что в понедельник, 20 июля, температура в Москве может достичь плюс 30 градусов.

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