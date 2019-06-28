Трое российских полицейских погибли в ДТП

Трое полицейских из Самарской области погибли в ДТП под Ульяновском. Об этом в пятницу, 28 июня, пресс-секретарь губернатора Ульяновской области Тимофей Гончарук сообщил РИА Новости.

По его словам, авария произошла в ночь на пятницу на 124-м километре федеральной дороги Ульяновск — Димитровград — Самара недалеко от села Елховый Куст.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с припаркованной на обочине машиной DAF.

В Lada находились пять сотрудников правоохранительных органов, которые возвращались в Самару из командировки в Нижний Новгород. В результате ДТП трое из них погибли, а двое пострадали и были госпитализированы.

22 апреля сообщалось, что начальник отдела ГИБДД города Чебаркуль Челябинской области устроил ДТП в состоянии опьянения. В результате никто не пострадал, но автомобили получили механические повреждения.

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