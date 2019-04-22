Пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию на дороге

Начальник отдела ГИБДД города Чебаркуль Челябинской области устроил ДТП в состоянии опьянения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в ночь на 21 апреля. На дороге столкнулись два автомобиля, за рулем одного из них находился полицейский.

В результате ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения.

По предварительным данным, сотрудник ГИБДД находился в состоянии опьянения.

МВД инициировало служебную проверку в отношении полицейского, после ее завершения он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, в отношении его руководителей будут приняты меры дисциплинарного взыскания, пояснил он.

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