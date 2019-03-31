Россия
 
Последние новости
Пропала самая дорогая картина в мире
В правительстве согласились приравнять IQOS к сигаретам
Появилось видео победы россиянина над бывшим чемпионом UFC
Посол Великобритании публично нарушила украинский закон
Москва прогрелась 
Российский боец нокаутировал бывшего чемпиона UFC
Правительству Терезы Мэй предрекли скорый крах
Зеленский пообещал украинцам нормальную жизнь
Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина
Завершивший карьеру Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой и пообещал вечеринку
Новости партнеров

В Москве таксист сбил гаишника

Перейти в «Мою Ленту»

Сотрудник ГИБДД был сбит машиной во время оформления ДТП на Тестовской улице в Москве. Об этом в воскресенье, 31 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления Госавтоинспекции.

Инцидент произошел около 03:05, когда инспектор оформлял мелкое ДТП. Он госпитализирован, а совершивший наезд водитель задержан. Материалы проверки направлены в Следственный комитет России (СКР), передает «Интерфакс».

В главном следственном управлении СКР позднее сообщили, что по факту наезда на сотрудника ДПС возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Следователи также уточнили, что наезд совершила машина такси.

Аналогичный инцидент произошел в столице 28 февраля, тогда погиб сотрудник ГИБДД.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео
Сдавшегося Кадырову виновника смертельного ДТП доставили в Москву
Инспектор погиб при оформлении ДТП в Москве
Другие материалы рубрики
Россия00:0530 марта

«Имеем право на купальники, пирсинг и, прости господи, секс»

Учительницу уволили за фото в купальнике. Вслед за ней разделись ее коллеги по всей России
08:02Сегодня

Российский солдат-срочник ушел в лес и покончил с собой

09:5528 марта

Названы главные причины самоубийства российских полицейских

16:1427 марта

Установлена причина трехдневного отсутствия матери девочки-маугли

Россия00:0229 марта
Работа фотографа Марио Сорренти представлена в экспозиции выставки «Календарь Pirelli 2012»

«Она не человек, а сексуальный объект»

Миллионы россиянок страдают от домогательств. Никто в стране не готов это признать
23:3430 марта

«Открытая Россия» ликвидирована

22:0430 марта

Названа причина пожара в «Олимпийском»

14:3027 марта

Китайский завод по розливу воды на Байкале признали опасным для экологии

Россия00:0328 марта

«Соберись, ты же мужик!»

Почему МВД держит на службе склонных к суициду полицейских: расследование «Ленты.ру»
20:5030 марта

«Олимпийский» потушили

19:0930 марта

В Москве загорелся «Олимпийский»

13:1827 марта

Власти захотели лишить миллионы россиянок короткого рабочего дня

Россия
«Имеем право на купальники, пирсинг и, прости господи, секс»
Учительницу уволили за фото в купальнике. Вслед за ней разделись ее коллеги по всей России
«Все началось с белочки»
 
Работа фотографа Марио Сорренти представлена в экспозиции выставки «Календарь Pirelli 2012» «Она не человек, а сексуальный объект»
Миллионы россиянок страдают от домогательств. Никто в стране не готов это признать
Российский солдат-срочник ушел в лес и покончил с собой
В Москве таксист сбил гаишника
«Соберись, ты же мужик!»
Почему МВД держит на службе склонных к суициду полицейских: расследование «Ленты.ру»
«Открытая Россия» ликвидирована
Все материалы
Мир
Балканский раскол
20 лет назад Югославию разбомбили самолеты НАТО. Эхо войны слышно до сих пор
МиГ-27 разбился в Индии
Венесуэла заявила об очередной диверсии в энергосистеме
Африканская страна запретила «Би-би-си» и «Голос Америки»
Лидером Словакии впервые станет женщина
Израильские танки ударили по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
Сербия объяснила нежелание признавать Крым российским
Все материалы
Бывший СССР
Развод по-украински
Бывшие соратники Януковича отвернулись от России ради Порошенко. Это дорого им обошлось
Зеленский пообещал украинцам нормальную жизнь
Порошенко в день выборов пообещал разрыв Договора о дружбе с Россией
Список «неприкасаемых» украинцев от посла США нашелся в интернете
На Украине предложили писать «Россия» со строчной буквы
«Для русских мы — бандеровцы»
Эти украинцы считают себя русинами. Их проблемы не интересуют ни Москву, ни Киев
Глава «Нацкорпуса» Украины назвал Порошенко другом Путина
Все материалы
Экономика
Спустили в трубу
Британцы переплачивают миллиарды за воду, газ и электричество. Их обманывают десятилетиями
Признак коммунизма
Россия тратит миллиарды на новые стройки века. Но поможет ли опыт СССР поднять экономику?
Ford уходит из России
Они собирали самые популярные иномарки в стране. Теперь у компании серьезные проблемы
В России отказались от умных счетчиков на газ
Определены лишенные будущего профессии в России
Венгрия захотела получать газ в обход Украины
Совладелец «Зимней вишни» дал Кузбассу «очень, очень много» денег
Все материалы
Силовые структуры
«Не допускайте разгула клеветы»
Он стал главой советской милиции, но прогневал КГБ и покончил с собой
«Они чувствовали себя как дома»
В России разгромили последнюю ОПГ 90-х. Ее лидеры заработали миллионы и сбежали в Европу
Виктор ИшаевБывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
ФСБ подозревает его в махинациях с лесом. Идут обыски в правительстве региона
Автомобиль полковника МВД угнали в Санкт-Петербурге
Сдавшийся Кадырову виновник смертельного ДТП арестован
В подмосковном бассейне руку пятилетнего ребенка затянуло в трубу
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Восставший после смерти
Эта игра способна измотать и унизить — Sekiro: Shadows Die Twice
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
«Череда насилия, казней и бессудных расправ»
Она навела порядок в Кремле и отстояла Украину. Так родилась новая Россия Петра I
Раскрыта смертельная опасность нацистского ракетного истребителя
Apple отказалась от ранее анонсированной зарядки AirPower
Рогозин по-украински оправдался за «убожество» внутри российского самолета
НАСА испытало первый марсианский вертолет
Все материалы
Спорт
Восточный экспресс
Новый конкурент UFC переманивает лучших бойцов мира и устанавливает свои порядки
Появилось видео победы россиянина над бывшим чемпионом UFC
Российский боец нокаутировал бывшего чемпиона UFC
Боец UFC нацелился на пояс Нурмагомедова
«Он будет новым Пеле»
«Реал» предлагает за Мбаппе 280 миллионов евро. Ему 20 лет, и он новая звезда футбола
Боксер укусил соперника и впервые проиграл
Завершивший карьеру Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой и пообещал вечеринку
Все материалы
Культура
«Он садист и чудовище»
Психопаты «Игры престолов» с точки зрения современной науки
В клубе в клубах дыма
Элитные вечеринки и их странные гости на редких снимках
Фрагмент картины «Отелло убивает Дездемону», 1879«Она спросила меня: как можно заниматься любовью не уставая?»
Этот писатель знает все о страстных чернокожих, дискриминации и любви
Актер разбил голову в «Гоголь-центре» и попал в больницу
Пропала самая дорогая картина в мире
Maruv обокрали в украинском аэропорту
Рома Зверь получил премию «Ника»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ну укусил тебя скорпион, ты же не умер!»
В России сняли «Последнего героя» с экстрасенсами. Они оголодали и прокляли все вокруг
«Они думают, что я весь день сижу на заднице и ору»
Дерзкие шутки лишили самого популярного в мире блогера денег. Его это не остановило
Вечный суд
Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
YouTube разблокировал новые ролики Парфенова и Дудя
Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона самого богатого человека в мире
Геймеру дали 20 лет тюрьмы за пранк со смертельным исходом
Цукерберг призвал к более активному правовому регулированию интернета
Все материалы
Ценности
На мокром месте
Этот фотограф снимал на пляже лучших моделей мира. Теперь его работы едут в Россию
Джереми Скотт и МадоннаПерешли черту
На что идут дизайнеры ради больших денег и славы
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Ирина Шейк показала содержимое сумки
Меган Маркл собралась нарушить еще одну традицию
Назван любимый бренд дешевой одежды россиян
Опубликованы новые школьные фото Ким Кардашьян
Все материалы
Путешествия
«Подбежали со спины, ударили ножом, повалили на землю»
Россияне поехали в кругосветное путешествие без денег и наткнулись на африканских бандитов
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Таких белых я раньше не встречал»
Церкви, грязные пляжи и ромовый пунш. Как живут потомки рабов на Карибах
Пассажирка выпила литр водки и пригрозила разбить лица стюардессам
Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту
Российскую модель госпитализировали в Китае
Найдено самое грязное место в аэропорту
Все материалы
Из жизни
Хмельное братство
Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
«Россия остается для них загадочной далекой страной»
История россиянки о жизни во Франции
Странный танец невесты после предложения руки и сердца попал на видео
Две голодные пумы напали на семилетнего мальчика
Зверей бросили умирать в заброшенном зоопарке
Гигантский кролик почти перерос хозяйку
Все материалы
Тест Lexus RX 350L
Что дают Лексусу RX лишние 11 см длины?
Cadillac Escalade: юбилей гиганта
Еще один юбиляр 2019 года — самый харизматичный американский внедорожник
Циркулярка и рай
Лучшее автомобильное видео марта
На восьми колесах
История про сдвоенные колеса для легковушек: они выпускались серийно, и их можно было купить!
Chevrolet Niva получила мультимедийную систему на Windows
Volvo запустит в России сервис подписки на автомобили
Новый Honda Jazz будет только гибридным
Все материалы
Дом
Знай свое место
От «Операции «Ы» до «Секса в большом городе»: из какого фильма ваша квартира, дом и дача
Названы лучшие районы Петербурга для заработка на приезжих
Лолита отказалась платить за ЖКХ
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
Поворот не туда
В этих районах Москвы никто не хочет жить. Что с ними не так?
Названы главные причины отказа в ипотеке
Москвичка захотела жить в центре и лишилась миллионов рублей
Все материалы