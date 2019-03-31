В Москве таксист сбил гаишника

Сотрудник ГИБДД был сбит машиной во время оформления ДТП на Тестовской улице в Москве. Об этом в воскресенье, 31 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления Госавтоинспекции.

Инцидент произошел около 03:05, когда инспектор оформлял мелкое ДТП. Он госпитализирован, а совершивший наезд водитель задержан. Материалы проверки направлены в Следственный комитет России (СКР), передает «Интерфакс».

В главном следственном управлении СКР позднее сообщили, что по факту наезда на сотрудника ДПС возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Следователи также уточнили, что наезд совершила машина такси.

Аналогичный инцидент произошел в столице 28 февраля, тогда погиб сотрудник ГИБДД.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!