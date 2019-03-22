Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео

Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

На записи видно, как такси после столкновения летит к краю дороги, за ним — грузовик, который падает набок на машину и засыпает ее землей.

«В результате погибли два человека — водитель и пассажир такси. Водитель грузовика не пострадал», — сообщили в столичном ГИБДД агентству «Москва».

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в пятницу, 22 марта, около 11:20-11:30 на Литовском бульваре в районе Ясенево.

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