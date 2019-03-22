Раздавивший такси с пассажиром самосвал был почти вдвое перегружен

Самосвал с землей, раздавивший такси с пассажиром в Москве, был перегружен. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Попавший в ДТП грузовик был марки Scania. «Общая масса машины — 42,6 тонны из разрешенных 25 тонн. Общий перегруз Scania составляет 17,6 тонны», — сообщили в департаменте.

Власти намерены обратиться в полицию для возбуждения уголовного дела.

Днем в пятницу, 22 марта, грузовик столкнулся с такси на Литовском бульваре в районе Ясенево на юге столицы. Водитель и пассажир легкового автомобиля, буквально раздавленного и засыпанного землей, погибли на месте. Шофер грузовика не пострадал.

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