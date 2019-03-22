Фура с песком раздавила такси с пассажиром в Москве

360tv.ru

Груженный песком КамАЗ упал на автомобиль такси на юге Москвы. Водитель и пассажир легковой машины погибли, сообщил телеканалу «360» источник в экстренных службах столицы.

ДТП произошло в пятницу, 22 марта, около 11:20-11:30 возле дома №24 по Литовскому бульвару в районе Ясенево. Такси засыпало песком, у автомобиля снесло крышу. Для того чтобы поднять фуру, на место доставили кран.

Обстоятельства столкновения машин неизвестны.

В начале марта в США на автостраде к востоку от Лос-Анджелеса перевернулся грузовик с пивом. Водитель попытался резко затормозить и не справился с управлением. Трассу залило пивом марки Modelo Especial. Никто не пострадал.

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