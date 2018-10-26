Фура раздавила легковушку во время обрушения моста

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В Приморье рухнул мост, во время обрушения фура придавила легковую машину, погиб один человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По предварительным данным, один человек погиб. На месте происшествия продолжается разбор конструкций моста и покореженных машин», — рассказала старший помощник руководителя регионального Следственного управления Аврора Римская.

Следователи ведут проверку по факту обрушения.

ДТП произошло в пятницу, 26 октября, в Михайловском районе на трассе Владивосток — Арсеньев возле села Осиновка. Мост рухнул, когда по нему ехал большегруз Volvo, а за ним — легковой автомобиль Mazda Demio. Во время обрушения фура скатилась вниз и придавила Mazda. Легковушка оказалась зажата между большегрузом и обломком моста, сообщает PrimaMedia.

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