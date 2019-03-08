Грузовик перевернулся и залил пивом автостраду

Twitter / ABC

На автостраде к востоку от Лос-Анджелеса перевернулся грузовик с пивом. В результате дорога оказалась усыпана десятками упаковок марки Modelo Especial, пишет NBC Los Angeles.

Инцидент произошел утром 7 марта. 25-летний водитель грузовика Peterbilt из города Инглвуд пытался резко затормозить. Он вырулил на съезд, но не справился с управлением и скатился по насыпи.

Часть бутылок разбилась, из-за чего на дороге образовались пивные лужи. Сообщается также, что в результате инцидента произошло небольшое возгорание. Водитель большегруза остался жив.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!