Россиянин освежил дизайн придорожного кафе с помощью грузовика

По дороге из Ханты-Мансийска в Тюмень дальнобойщик на грузовике Freightliner протаранил кафе «Кемпинг» после столкновения с попутной легковушкой Kia. Об этом сообщается в паблике «Это Юганск, детка! Нефтеюганск» во «ВКонтакте».

По данным районного отдела ГИБДД, в результате инцидента никто не пострадал. В паблике опубликовано фото и видео, снятые на месте происшествия.

ДТП произошло из-за несоблюдения водителем фуры безопасной дистанции. Утром в воскресенье, 25 февраля, на 571-м километре дороги неподалеку от поселка Салым дальнобойщик не сумел остановиться или объехать легковушку, собиравшуюся свернуть с трассы налево.

В августе прошлого года пьяный дальнобойщик наехал на металлическое ограждение и уснул в кабине контейнеровоза в Калужской области. Когда фуру заметили сотрудники ДПС и попытались вытащить водителя из кабины, мужчина стал отбиваться от них руками и ногам. Его потасовка с полицейскими попала на видео.

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