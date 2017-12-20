Посмотревший за рулем порно дальнобойщик получил восемь лет

Суд в Великобритании приговорил к восьми годам тюрьмы 56-летнего дальнобойщика Феликса Гиллона. Он был признан виновным в непредумышленном убийстве, а также даче ложных показаний, сообщает The Independent.

3 мая этого года Гиллон, находившийся за рулем грузовика врезался в закрытом повороте в другой большегруз, остановившийся из-за поломки. В результате столкновения погиб его водитель Керри Пембертон.

На следствии Гиллон несколько раз менял свои показания и пытался возложить вину за аварию на коллегу. Однако полицейским удалось установить, что за четыре минуты и девять секунд до столкновения, Гиллон на своем мобильном телефоне начал просмотр роликов на одном из порносайтов.

Ранее в 2006 году мужчину уже ловили за отправку SMS-сообщений во время, когда он находился за рулем.

26 ноября сообщалось, что семейная пара из штата Вашингтон занялась сексом в автомобиле во время движения. Находившийся за рулем супруг не справился с управлением и врезался в дерево. Медики диагностировали у жены перелом таза, ее муж отделался травмой руки.

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